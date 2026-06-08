Casorezzo, Color Run 4 Fluo 2026

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A Casorezzo torna il 12 settembre 2026 la Color Run 4 Fluo, corsa serale di 4 chilometri con partenza da piazza I Maggio. L’appuntamento è arrivato alla quarta edizione e quest’anno punta su una formula ancora più luminosa, con magliette nuove, gadget e una serata che non si chiude al traguardo. Il ritrovo è fissato alle 18.45 in piazza I Maggio. Prima della partenza è previsto il riscaldamento muscolare con Michela del CIEF e con la mascotte dell’evento. Alle 19.15 partirà la corsa, o camminata, su un percorso di 4 chilometri a passo libero. Gli organizzatori annunciano un nuovo tracciato e diverse sorprese lungo il percorso.

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🌈 Quattro chilometri a passo libero

La Color Run 4 Fluo non è pensata solo per chi corre. La formula resta quella dell’evento aperto, adatto anche a famiglie, gruppi di amici, compagni di classe e colleghi. L’iscrizione costa 10 euro e per i primi 400 partecipanti è previsto un kit con colori e accessori. I bambini fino a 3 anni partecipano gratis, senza kit. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il modulo online indicato dagli organizzatori o inquadrando il QR code riportato sulla locandina. È possibile iscriversi anche come gruppo: al momento della registrazione va scelto il nome della squadra e inserito nel form. Gli organizzatori premieranno i gruppi più numerosi, fantasiosi e simpatici.

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🎧 Dopo la corsa, il Fluo Party

La serata proseguirà dalle 20 in anfiteatro con il Fluo Party. In programma il punto ristoro con Cà Bona, il gelato de Il Gusto delle Coccole, l’estrazione di gadget, le premiazioni e il dj set a cura di Deejay Tao. L’invito degli organizzatori è a non prendere impegni per la cena: dopo la corsa il momento conviviale continuerà nello spazio della festa. Per informazioni è indicato anche l’indirizzo email genitoriinassociazione@gmail.com.

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