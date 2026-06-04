A Robecco sul Naviglio, salta il bancomat

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A Robecco sul Naviglio i carabinieri indagano sull’assalto con esplosivo allo sportello bancomat del Monte dei Paschi di Siena in piazza XX Settembre. Il colpo è stato messo a segno nella notte, intorno alle 3.55. Ignoti hanno raggiunto l’istituto bancario e hanno usato un ordigno esplosivo per divellere lo sportello Atm. Dopo l’esplosione, hanno asportato il contenuto del bancomat e sono fuggiti.

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Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile dei carabinieri e i vigili del fuoco. Le verifiche preliminari hanno riguardato anche l’immobile, un edificio di due piani fuori terra colpito dall’esplosione. Dai primi accertamenti non sono emersi danni tali da comprometterne la tenuta strutturale.

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🚔 Le immagini e i transiti al vaglio dei carabinieri

Il valore delle banconote sottratte è ancora in corso di quantificazione da parte dell’istituto di credito. Le indagini sono partite subito e si concentrano anche sulle telecamere presenti nella zona, che risulta parzialmente coperta da videosorveglianza. Dalle prime acquisizioni e dall’analisi dei transiti è emerso che ad agire sarebbero stati almeno due soggetti. Dopo l’esplosione si sarebbero allontanati a piedi, dirigendosi verso un’autovettura. Il mezzo è ancora in corso di identificazione. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per ricostruire la dinamica del colpo, individuare l’auto usata per la fuga e risalire agli autori dell’assalto.

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