Abbiategrasso, chiuso l’istituto Bachelet dopo i crolli nei controsoffitti

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Brutta sorpresa stammatina per il personale che, ad Abbiategrasso, si è recato ad aprire l’edificio dell’istituto superiore Bachelet. Dopo aver constato le condizioni in cui era hadovuto chiamare i vigili del fuoco che valutando i danni provocati dal maltempo che ieri ha colpito ieri l’altomilanese, hanno dichiarato l’inagibilità di una porzione importante dellìedificio.

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Le forti piogge hanno infatti causato infiltrazioni all’interno della scuola di via Stignani 63, provocando la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto in aule e uffici. l’infiltrazione di L’acqua ha interessato anche parte dell’impianto elettrico. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Abbiategrasso, la dirigenza scolastica ha deciso quindi di sospendere le attività scolastiche. La chiusura resterà in vigore in attesa della messa in sicurezza delle zone colpite dalle infiltrazioni e dai distacchi. Non risultano persone coinvolte.

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🚒 L’istituto e i problemi per studenti e lavoratori

L’istituto Bachelet conta circa 1.300 persone tra studenti, docenti e personale Ata. Comprende Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Istituto Tecnico Economico. Fortunatamente siamo a giugno con pochi giorni che separano dalla fine delle lezioni, ma l’inagibilità di parte dell’edificio non è comunuqe un problema da poco. Il problema da affrontare sarà quello di dove e come effettuare gli ultimi gironi di lezione e gli esami di maturità.

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