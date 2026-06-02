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incidente,Corbetta. Incidente a Corbetta, auto si ribalta alla Pobbia: 4 feriti - 02/06/2026
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Incidente a Corbetta, auto si ribalta alla Pobbia: 4 feriti

Redazione CNNZ
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A Corbetta, nella frazione Pobbia, in via Falcone, un incidente stradale con ribaltamento ha mobilitato 112, carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori nella mattina di oggi. La chiamata alla centrale operativa è arrivata alle 8.51 da via Giovanni Falcone. La dinamica è ancora da definire: dagli elementi disponibili quattro persone sono rimaste ferite, una persona di 33 anni, due donne di 49 e 72 anni e un 76enne. Sul posto sono stati inviati l’auto infermieristica, due ambulanze di Padana Emergenze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso.

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🚑 Due persone portate in ospedale

Dopo le prime cure sul posto i sanitare delle ambulanze hanno portato i feriti in ospedale: mentre una ambulanza si è diretta in codice giallo all’ospedale civile di Vigevano, l’altra è andata in codice verde all’ospedale di Magenta. I carabinieri hanno gestito gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del ribaltamento.

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