Inveruno accende l’estate: al Torchio arriva un calendario pieno di serate

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A Inveruno l’Estate al Torchio 2026 parte sabato 6 giugno con un calendario di musica, cultura, spettacoli e iniziative per famiglie. Il programma, promosso dal Comune e costruito in gran parte con associazioni locali e comunità pastorale, accompagnerà le settimane estive con appuntamenti distribuiti tra giugno e luglio. Il calendario completo è stato inserito nel volantino distribuito alle famiglie e pubblicato anche sul sito e sui canali social del Comune.

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Il sindaco Nicoletta Saveri ha sottolineato il ruolo delle realtà del territorio nella costruzione del cartellone. Secondo l’amministrazione, il punto centrale dell’edizione 2026 è proprio la partecipazione delle associazioni, che hanno preparato la maggior parte degli eventi.

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Un calendario che parte dallo sport

Il primo appuntamento è fissato per sabato 6 giugno con “Inveruno Grigioblu”, a cura del Football Club Inveruno. Lunedì 8 giugno spazio alla “School run”, organizzata dal Comitato genitori. Giovedì 11 giugno l’oratorio di Furato ospita uno spettacolo per bambini organizzato dalla Ditta Gioco Fiaba. Venerdì 12 giugno si prosegue con la “Biciquiz”, proposta dall’oratorio San Luigi. Sabato 13 giugno è in programma il concerto d’estate, pensato anche come apertura ideale alle quattro serate di “Arrembanda”. Da giovedì 18 a domenica 21 giugno sarà protagonista il corpo musicale Santa Cecilia.

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Musica, serate e iniziative fino a luglio

Sabato 27 giugno torna anche la formula della “Cena con delitto”, curata da Rockantina’s Friends e Palckattack. Domenica 28 giugno il Centro ricreativo Aps propone “Tutti in pista sotto le stelle”. Da giovedì 2 a domenica 5 luglio l’associazione Amici dei pompieri presenta “Insema ai pumpier de ca’ nosta”. Venerdì 10 luglio, invece, è prevista la “Notte Tuning”, a cura di Titina Tuning. Il cartellone conferma quindi una formula molto legata al tessuto locale: sport, musica, volontariato, spettacoli per bambini e momenti di aggregazione. L’invito dell’amministrazione è alla partecipazione, anche come segno di sostegno al lavoro dei volontari che hanno costruito il programma.