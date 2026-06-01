Cesate, la polizia manda in fumo quasi 500mila euro di hashish

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A Cesate la Polizia di Stato ha arrestato due uomini per droga dopo un controllo in via Manzoni, vicino all’area del Parco delle Groane. Tutto è successo è avvenuto venerdì 29 maggio, intorno alle 11, durante un servizio della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano nei comuni limitrofi al Parco delle Groane. Gli agenti hanno riconosciuto un 38enne romeno, con precedenti, mentre si guardava attorno accanto alla sua auto, con il bagagliaio aperto. Poco dopo, l’uomo ha prelevato due buste di tela dal veicolo e le ha sistemate rapidamente dentro un’altra auto, appena arrivata in via Manzoni. Alla guida c’era un cittadino italiano di 24 anni, anche lui con precedenti.

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👮‍♂️ Nelle borse 30 chili di hashish

I poliziotti, che avevano seguito la scena in modo discreto, sono intervenuti subito e hanno bloccato i due uomini. Dentro le due sacche hanno trovato 50 panetti rettangolari di hashish, per un peso complessivo di 30 chili. Gli accertamenti non si sono fermati al controllo in strada. Gli agenti hanno poi raggiunto il box di pertinenza dell’appartamento del 38enne, sempre a Cesate. All’interno di due frigoriferi sono stati trovati altri 160 chili di hashish e 870 grammi di cocaina.

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Il sequestro complessivo è quindi arrivato a 190 chili di hashish, oltre alla cocaina rinvenuta nel box. Al termine degli accertamenti di rito, i due arrestati sono stati accompagnati al carcere Francesco Di Cataldo, in attesa della convalida. Se la droga fosse stata venduta sulla strada gli spacciatori avrebbero incassato quasi 500mila euro.

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