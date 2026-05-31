Cassina de’ Pecchi, carabinieri a cavallo al Dù Dì Country di Sant’Agata

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A Sant’Agata Martesana, frazione di Cassina de’ Pecchi, i carabinieri a cavallo hanno partecipato alla 19ª edizione del Dù Dì Country. La manifestazione equestre e western, ospitata nell’area feste di via XXV Aprile, ha unito tradizione country, vita all’aperto e presenza delle istituzioni. “Dù Dì”, in milanese, significa “due giorni”: un richiamo diretto alla durata e allo spirito popolare dell’evento. Alla giornata hanno preso parte i militari della Compagnia di Pioltello e della Stazione di Cassina de’ Pecchi, insieme ai colleghi del Posto Fisso dei Carabinieri a Cavallo di Monza. La loro presenza ha portato nel villaggio country un momento di incontro diretto con cittadini, famiglie e bambini.

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🚔 I carabinieri a cavallo tra famiglie e bambini

L’arrivo della pattuglia ippomontata, con due cavalli dal mantello nero, ha attirato l’attenzione dei visitatori presenti nell’area feste. Molti bambini si sono avvicinati agli animali, li hanno osservati da vicino e li hanno accarezzati, accompagnati dalle famiglie.Accanto ai carabinieri a cavallo erano presenti anche i mezzi d’ordinanza dell’Arma. Un modo per mostrare, in un contesto aperto e partecipato, sia la dimensione storica del servizio ippomontato sia quella quotidiana del presidio del territorio. L’iniziativa ha quindi trasformato una manifestazione locale in un’occasione di vicinanza istituzionale, senza perdere il carattere popolare del Dù Dì Country, nato attorno al mondo equestre, alla tradizione western e alla partecipazione della comunità.

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