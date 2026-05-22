Milano, rapina la farmacia e finisce fermato dai poliziotti in pattuglia

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A Milano la Polizia di Stato ha arrestato un 58enne italiano dopo una rapina in una farmacia di via Marcona, in zona Porta Vittoria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria durante un servizio di pattugliamento. La rapina è stata commessa il 14 maggio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 58enne aveva appena colpito la farmacia quando è stato intercettato dagli agenti. Dopo il fermo è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito.

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👮‍♂️ Le verifiche sulle altre farmacie rapinate

Gli agenti di via Poma hanno poi avviato gli approfondimenti investigativi. Attraverso le registrazioni degli impianti video delle farmacie e la collaborazione delle farmaciste rapinate, l’uomo è stato individuato come possibile autore di altre rapine commesse con modalità simili. La Polizia di Stato mantiene quindi aperta l’attività investigativa per verificare eventuali responsabilità del 58enne in altri episodi. Il punto centrale degli accertamenti riguarda il modus operandi usato nelle rapine e la possibile corrispondenza con altri colpi messi a segno ai danni di farmacie.

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👮‍♂️ Arresto convalidato e indagini ancora aperte

Dopo gli accertamenti, l’uomo è stato portato nel carcere di San Vittore. L’arresto è stato convalidato martedì scorso. Gli investigatori proseguono ora il lavoro per ricostruire l’eventuale collegamento tra la rapina di via Marcona e altri episodi analoghi. Dal materiale fornito non emergono ulteriori dettagli sull’importo sottratto, sull’eventuale uso di armi o sulle farmacie coinvolte negli altri accertamenti.

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