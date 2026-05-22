Lainate, finto collaboratore dei carabinieri arrestato dopo la truffa a un’82enne

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A Lainate i carabinieri hanno arrestato un 37enne italiano accusato di concorso in truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’intervento è avvenuto nella mattinata del 15 maggio, dopo la segnalazione di una donna di 82 anni che aveva ricevuto una telefonata sospetta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna era stata contattata da un uomo che si era presentato come “maresciallo Ciprianni del Comando Carabinieri di Saronno”. Al telefono le aveva raccontato che l’identità del marito era stata rubata e usata per commettere una rapina. Da lì la richiesta: andare in banca, svuotare una cassetta di sicurezza e preparare gioielli e contanti per una presunta perizia.

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🚔 La trappola del falso maresciallo il video

La donna, insospettita, ha segnalato l’accaduto. I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti nella sua abitazione e hanno organizzato un servizio di osservazione sia all’esterno sia all’interno della casa. Il piano raccontato al telefono prevedeva l’arrivo di un presunto collaboratore dei carabinieri, incaricato di ritirare i beni e sottoporli a una verifica che, secondo la falsa ricostruzione, sarebbe servita a escludere il coinvolgimento del marito nel delitto.

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🚔 Bloccato dopo la consegna dei beni

I militari hanno atteso l’arrivo dell’uomo. Quando il 37enne è entrato nell’abitazione dell’82enne, si è fatto consegnare gioielli e contanti e si stava preparando ad andare via, i carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato in flagranza. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato e sequestrato una finta placca con uno stemma simile a quello di un corpo di polizia e un telefono cellulare. L’uomo, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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