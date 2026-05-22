Cornaredo, 35 veicoli sulla carta e un controllo che fa saltare il banco

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A Cornaredo la Polizia Locale ha scoperto un presunto caso di intestazione fittizia di veicoli dopo un controllo su strada. La verifica è partita da un veicolo formalmente intestato a un italiano pluripregiudicato, ma guidato da un’altra persona. Da quel primo accertamento gli agenti hanno avviato una serie di controlli amministrativi. Il quadro emerso è stato ritenuto anomalo: allo stesso soggetto risultavano intestati 35 veicoli. Una quantità che ha portato la Polizia Locale ad approfondire la reale disponibilità dei mezzi e ad attivare le procedure previste dal Codice della Strada.

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🚓 Dal controllo su strada ai 35 veicoli

Gli approfondimenti sono stati condotti sulla base dell’articolo 94-bis del Codice della Strada, la norma che disciplina i casi di intestazione fittizia dei veicoli. Si tratta di situazioni in cui un mezzo risulta formalmente intestato a una persona, ma di fatto viene utilizzato o gestito da altri. La vicenda è stata segnalata agli uffici competenti, tra cui il Pubblico Registro Automobilistico e la Motorizzazione, per gli adempimenti successivi. Secondo quanto emerso dagli atti, l’obiettivo delle verifiche è impedire che mezzi intestati solo formalmente a un unico soggetto continuino a circolare in modo irregolare.

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🚓 Avviate le procedure di cancellazione al PRA

Il caso si inserisce nel contrasto alle intestazioni fittizie, un fenomeno che può essere usato per rendere più difficile risalire al reale utilizzatore dei veicoli, eludere sanzioni, controlli o responsabilità amministrative e penali. Le verifiche della Polizia Locale di Cornaredo si sono concluse con l’avvio delle procedure di cancellazione al PRA per tutti i veicoli interessati. Ora saranno gli uffici competenti a portare avanti gli adempimenti previsti.

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