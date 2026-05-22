Corbetta, Marina Malara ritrovata purtroppo senza vita

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A Corbetta Marina Malara, 66 anni, è stata trovata senza vita dopo una settimana di ricerche: il corpo era a circa 300 metri dall’ultimo punti di avvistamento. Il ritrovamento ha chiuso nel modo peggiore i giorni di appelli, perlustrazioni e speranze che avevano coinvolto il Magentino. La donna era scomparsa il 14 maggio. L’ultimo contatto noto risaliva a quel pomeriggio, intorno alle 16.30, quando aveva parlato al telefono con un amico. Da quel momento non era più stata rintracciata. Le cause del decesso non sono ancora note. Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha annunciato la notizia sui social e ha chiesto di lasciare lavorare forze dell’ordine e inquirenti, impegnati a ricostruire che cosa sia accaduto.

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🚒 Ricerche per giorni tra campagne, canali e droni

Le ricerche erano partite dopo la scomparsa e si erano concentrate tra Corbetta, Magenta e le aree vicine. Sul territorio sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Nei giorni scorsi erano stati impiegati anche droni, unità cinofile, elicottero dei vigili del fuoco e squadre specialistiche per controllare campagne, rogge, canali, sentieri e aree verdi difficili da verificare a terra.

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Marina Malara, secondo le informazioni diffuse durante le ricerche, non aveva con sé il telefono cellulare. Il suo caso era stato rilanciato anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni utili sugli ultimi spostamenti. Gli appelli erano circolati anche sui gruppi social del territorio, dove molti cittadini avevano condiviso la fotografia e le indicazioni fornite per il riconoscimento.

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🚔 Gli accertamenti dopo il ritrovamento

Il ritrovamento del corpoavvenuto nella prime ore del pomeriggio di oggi in un area isolata tra Magenta e Corbetta, ha aperto la fase degli accertamenti. Al momento non sono stati diffusi elementi ufficiali sulle cause della morte né sulla dinamica. È per questo che ogni ipotesi resta fuori dal racconto della notizia: toccherà agli inquirenti chiarire il quadro e ricostruire le ultime ore della donna.

La comunità di Corbetta, che per giorni aveva seguito le ricerche con apprensione, si è stretta attorno alla famiglia. La notizia ha colpito anche i comuni vicini, dove gli appelli erano stati condivisi nella speranza di arrivare a un ritrovamento in vita. Dopo una settimana di controlli e segnalazioni, resta il dolore per un epilogo che nessuno avrebbe voluto leggere.