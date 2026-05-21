Rho, Pino o’ pazzo di Mare Fuori è uno dei 4 vandali arrestati stanotte

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A Rho quattro giovani sono stati arrestati dalla Polizia dopo il danneggiamento di alcune auto in via Molino Prepositurale, nella notte. La segnalazione è arrivata intorno all’una. Una donna ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto quattro giovani prendere di mira le vetture parcheggiate, colpendole con calci e pugni. Sul posto sono arrivate due Volanti del commissariato di Rho, che hanno intercettato poco dopo il gruppo. I quattro, di 18, 22, 24 e 25 anni, sono stati arrestati con l’accusa di danneggiamento. Tra loro c’è anche Artem Tkachuk, attore nato in Ucraina, cresciuto in Italia e cittadino italiano, conosciuto dal pubblico televisivo per il ruolo di Pino ’o pazzo nella fiction Mare Fuori.

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👮‍♂️ Le auto danneggiate in via Molino Prepositurale

Secondo quanto ricostruito dopo l’intervento, i danni hanno riguardato almeno quattro veicoli parcheggiati lungo la strada. Una Peugeot ha riportato danni allo specchietto e alla carrozzeria. Stessa situazione per una Dacia, con lo specchietto lato conducente e la carrozzeria danneggiati. Colpite anche una Renault, con tre specchietti e parti della carrozzeria danneggiati, e una Fiat 500, anche questa con specchietto rotto e segni sulla carrozzeria. Gli accertamenti sono proseguiti sul posto per ricostruire nel dettaglio la sequenza dei danneggiamenti e attribuire le singole condotte.

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👮‍♂️ L’atteggiamento contro gli agenti

Durante il controllo, l’attore 25enne avrebbe tenuto un atteggiamento poco collaborativo e provocatorio nei confronti degli agenti. Per lui, oltre all’arresto per danneggiamento insieme agli altri tre giovani, è scattata anche una denuncia a piede libero per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Agli agenti avrebbe infatti rivolto frasi offensive e minacciose, tra cui “sbirri di merda” e “ho i soldi e vi compro tutti, te e i tuoi capi”. La posizione dei quattro arrestati sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria. Per ora sono in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima di questa mattina.

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