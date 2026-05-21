Milano, il giro in monopattino e lo scambio in auto: la cocaina era nel bracciolo

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A Milano, in zona Lorenteggio, la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne marocchino con precedenti per detenzione ai fini di spaccio che girava in monopattino elettrico. L’intervento è avvenuto ieri pomeriggio durante un servizio in abiti civili contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, svolto dagli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato Lorenteggio. Intorno alle 16, i poliziotti hanno notato in via Lorenteggio un 44enne italiano su un monopattino elettrico. L’uomo si muoveva tra le auto in sosta e, secondo quanto ricostruito dagli agenti, aveva un atteggiamento sospetto. Poco dopo si è spostato in via Vespri Siciliani, all’angolo con via Bellini, dove ha continuato a camminare avanti e indietro sul marciapiede.

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👮‍♂️ Lo scambio visto dagli agenti

Dopo pochi minuti, il 44enne è stato raggiunto dal 25enne. Quest’ultimo ha aperto l’utilitaria che aveva in uso ed è salito a bordo insieme all’altro uomo. All’interno dell’auto, secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, è avvenuto un rapido scambio. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio, che avevano seguito la scena, sono intervenuti mentre i due erano ancora nell’abitacolo. Il 44enne è stato trovato con una dose di cocaina appena acquistata ed è stato sanzionato amministrativamente.

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👮‍♂️ Le dosi nel vano portaoggetti

La perquisizione dell’auto in uso al 25enne ha portato al sequestro di altre 26 dosi di cocaina, nascoste in un vano portaoggetti sotto il bracciolo poggiabraccio. Il peso complessivo dello stupefacente era di 11 grammi. Nell’auto sono stati trovati anche 120 euro. Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione del 25enne, in via Bruzzesi, dove i poliziotti hanno sequestrato altri 5mila euro. Al termine dell’attività, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

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