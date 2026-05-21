Incendio a Cornaredo. Grave una donna

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A Cornaredo un incendio in appartamento ha provocato gravissime ustioni a una 73enne, soccorsa dai vigili del fuoco e ricoverata al Niguarda di Milano. Il rogo è scoppiato nell’abitazione della donna, in via Mazzini 31, e le sue condizioni sono state subito giudicate molto serie. Secondo le prime informazioni, la donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo. Dopo l’intervento dei soccorritori, è stata affidata al personale sanitario e trasferita all’ospedale Niguarda, dove si trova in condizioni gravissime.

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🚒 Vigili del fuoco nell’appartamento di via Mazzini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa serbatoio partita dal vicino distaccamento di Rho. La squadra ha lavorato per mettere in sicurezza l’appartamento e consentire il soccorso della 73enne. Le origini dell’incendio sono ancora in fase di verifica. Al momento non sono state indicate le cause del rogo né eventuali altri feriti o persone coinvolte.

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🚔 Carabinieri sul posto per i rilievi

In via Mazzini sono arrivati anche i carabinieri, e la polizia locale, intervenuti per i rilievi, per garantire Sicurezza durante l intervento e per raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione. Gli accertamenti proseguono per chiarire da dove siano partite le fiamme e in quali circostanze la donna sia rimasta gravemente ustionata.

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