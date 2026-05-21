Cornaredo, fugge dopo un incidente. La polizia locale lo arresta nel bosco

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Lo scorso 14 maggio, gli agenti della polizia locale di Cornaredo hanno arrestato un marocchino 35enne, irregolare, dopo una colluttazione piuttosto movimentata. E’ successo nel boschetto vicino a viale della Repubblica. Gli agenti stavano partecipando, in ausilio, ad una operazione dal Nucleo Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Corsico, che stava gestendo un incidente stradale in cui il colpevole era fuggito.

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👮‍♂️ La perquisizione e il documento alterato

Dopo il fermo, l’uomo è stato sottoposto alla perquisizione personale. Gli agenti hanno trovato una traduzione giurata della patente di guida che, dagli accertamenti, è risultata alterata. Il 35enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto in camera di sicurezza. Il mattino successivo, il 15 maggio, si è tenuta l’udienza per direttissima al Tribunale di Milano.

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🚔 L’obbligo di firma dopo la direttissima

Al termine dell’udienza, nei suoi confronti è stata applicata la misura dell’obbligo di firma. L’uomo è stato anche denunciato per falsità materiale commessa dal privato, prevista dall’articolo 482 del codice penale, e per danneggiamento, previsto dall’articolo 635 cp. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il 35enne era già stato arrestato in passato per resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti.

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