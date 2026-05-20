San Giorgio su Legnano, la Festa di Campagna torna sabato 30 maggio

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A San Giorgio su Legnano sabato 30 maggio 2026 torna la Festa di Campagna, una giornata all’aperto tra giochi popolari, musica, cibo e attività per famiglie organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. L’appuntamento è dalle 10 alle 18 in Largo Falcone e Borsellino, dove verrà allestita un’area dedicata alla tradizione rurale e al divertimento. Il programma punta a coinvolgere bambini, ragazzi e adulti con proposte semplici, legate all’immaginario delle feste di paese e della campagna di una volta.

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🌾 Giochi di una volta, musica e sapori in piazza

Tra le attrazioni annunciate ci sono i tori meccanici per adulti e bambini, i balli popolari e i momenti di musica dal vivo. Spazio anche ai giochi tradizionali, dal tiro alla fune alla corsa con i sacchi, insieme ai laboratori pensati per i più piccoli. Durante la giornata sarà attiva anche un’area ristoro con panini, taglieri e dolciumi. La festa proporrà inoltre una piccola finestra sulla memoria contadina, con attrezzi della campagna di una volta, libri e curiosità legate alla tradizione rurale.

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🌱 Anche uno stand dedicato al giardinaggio

Tra le novità dell’edizione 2026 è previsto uno spazio dedicato al giardinaggio, con articoli e prodotti per la cura del verde e degli spazi esterni. Un’aggiunta in linea con il tema della manifestazione, pensata per chi ama orti, piante e vita all’aria aperta. La Festa di Campagna si inserisce nel calendario degli appuntamenti locali di fine primavera e punta a riportare in piazza una giornata di socialità semplice, costruita attorno a giochi, tradizioni e attività da vivere in famiglia.

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