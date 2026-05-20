Parabiago, girava con una pistola in auto

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A Parabiago i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano hanno arrestato nella scorsa notte un 39enne albanese dopo un controllo nato da una lite in strada. L’uomo è accusato di detenzione abusiva di una pistola, ricettazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Secondo quanto riferito dai militari, il 39enne viaggiava a bordo di un’auto grigia e poco prima era stato coinvolto in un diverbio avvenuto in strada. I carabinieri lo hanno intercettato e hanno proceduto con una perquisizione personale e del veicolo.

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🚔 Nell’auto pistola, hashish e contanti

Nel portaoggetti dell’auto è stato trovato un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Sotto il sedile anteriore, invece, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 9 con 12 colpi già inseriti nel caricatore. Durante il controllo sono stati recuperati anche 700 euro in contanti. Dagli accertamenti è emerso che l’arma era stata rubata a Vaprio d’Adda. Pistola e munizioni sono state poste sotto sequestro, insieme alla sostanza stupefacente. Il 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

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