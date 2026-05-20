Milano, Lampugnano. Autista vede una donna in pericolo a Lampugnano e allerta la Polizia locale

Letture: 2.435

Milano, a Lampugnano un autista ha notato una donna in difficoltà e ha avvisato la Polizia locale: pochi istanti dopo gli agenti sono intervenuti e hannosalvato la signora e arrestato un uomo. È accaduto nel primo pomeriggio di martedì 19 maggio 2026, all’interno dell’hub degli autobus, dove una donna appena arrivata dall’aeroporto di Linate è stata avvicinata con il pretesto di ricevere aiuto per trasportare il bagaglio. Secondo la ricostruzione della Polizia locale, l’uomo ha poi iniziato a strattonarla e minacciarla, costringendola a spostarsi verso una zona più appartata della stazione. La scena è stata notata da un conducente di autobus, che ha richiamato subito l’attenzione degli agenti presenti sul posto.

Inserzioni

🚓 L’autista vede la donna divincolarsi e chiama gli agenti

Erano circa le 14 quando il conducente di un bus, appena parcheggiato il mezzo, ha osservato poco distante una coppia in una zona meno esposta dell’hub di Lampugnano. A insospettirlo sono stati gli atteggiamenti aggressivi dell’uomo e il tentativo della donna di liberarsi e allontanarsi. L’autista ha quindi segnalato immediatamente la situazione agli agenti della Polizia locale di stanza nell’area. Gli operatori sono intervenuti, hanno separato i due e hanno raccolto le prime dichiarazioni della donna.

Inserzioni

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo l’avrebbe avvicinata con la scusa di aiutarla a trasportare la valigia. Poco dopo, però, avrebbe iniziato a insistere perché lo seguisse in un punto più isolato, accompagnando la richiesta con strattonamenti, minacce e palpeggiamenti. La donna avrebbe tentato più volte di sottrarsi, fino al momento in cui l’autista ha notato la scena.

Inserzioni

🚓 Donna soccorsa, uomo arrestato

Dopo l’intervento, la donna è stata assistita prima dagli agenti presenti sul posto e poi dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale. L’uomo, fermato nell’immediatezza dei fatti, è stato arrestato. Nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area. Secondo quanto comunicato, i filmati avrebbero trovato riscontro nelle dichiarazioni della donna e del testimone. Dagli approfondimenti sull’identità dell’aggressore sono inoltre emersi precedenti a carico dell’uomo per furto, rapina e resistenza, oltre a un precedente arresto per violenza sessuale risalente al 2019 a Isernia.