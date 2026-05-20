Castano Primo, scooter contro auto in via della Resistenza: 2 feriti in codice rosso

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A Castano Primo un incidente tra un’auto e uno scooter ha mobilitato 112, elisoccorso, ambulanze e forze dell’ordine nel pomeriggio di oggi, in via della Resistenza, nella zona industriale poco prima del supermercato Il Gigante. La richiesta di soccorso è stata registrata alle 16.30 lungo la SP34 dir. Secondo la dinamica riferita ai soccorritori, lo scontro ha coinvolto un’auto e uno scooter. Tre le persone coinvolte: un uomo di 56 anni, alla guida dello scooter, una donna di 58 anni che viaggiava come passeggera sullo stesso mezzo e una donna di 85 anni alla guida dell’auto.

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🚑 Due feriti portati in ospedale in codice rosso

Le condizioni più serie sono risultate quelle delle due persone sullo scooter. Il 56enne ha riportato traumi al volto e al torace ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Carlo di Milano, dove è arrivato alle 17.46 in codice rosso. La passeggera, una donna di 58 anni, ha riportato traumi alla testa, al volto e a un arto inferiore. È stata accompagnata all’ospedale di Legnano, dove è arrivata alle 17.42 sempre in codice rosso. La conducente dell’auto, una donna di 85 anni, è stata valutata sul posto e non è stata trasportata in ospedale.

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🚔 Carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118 sul posto

Sul posto sono stati inviati l’elisoccorso di Milano, l’auto medica con a bordo i medici, l’ambulanza della Azzurra Buscate e un’ambulanza della Croce Bianca Magenta, che ha effettuato il trasporto fino all’elicottero. Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. Presenti inoltre i vigili del fuoco, intervenuti a supporto delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Restano da chiarire con precisione le cause dello scontro.

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