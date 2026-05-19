Corbetta, ricerche serrate per Marina Malara scomparsa dal 14 maggio: vigili del fuoco, SAF e droni

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A Corbetta proseguono senza sosta le ricerche di Marina Malara, 66 anni, scomparsa da giorni: vigili del fuoco, squadre specialistiche e droni stanno perlustrando il territorio. Con il passare delle ore cresce l’apprensione per la donna, di cui non si hanno più notizie dalla metà della scorsa settimana. La scheda diffusa da Chi l’ha visto? indica il 14 maggio come data della scomparsa. L’ultimo contatto noto risale a quel pomeriggio, intorno alle 16.30, quando Marina ha parlato al telefono con un amico. Da allora non è più stata rintracciata. Vive sola a Corbetta e, secondo le informazioni pubblicate dal programma Rai, non avrebbe con sé il cellulare. I familiari sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute.

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Marina è alta circa un metro e 60, ha occhi e capelli castani. Al momento dell’allontanamento potrebbe indossare una tuta con cappuccio e scarpe da ginnastica viola. Avrebbe con sé una borsa con una patente scaduta.

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🚒 Campagne, canali e ricerche dall’alto

Le ricerche, già avviate nei giorni scorsi, si sono ulteriormente intensificate in queste ore. Sul territorio sono impegnati i vigili del fuoco, mentre le perlustrazioni stanno interessando anche campagne, rogge e canali della zona. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, nelle attività è stato impiegato anche l’elicottero dei vigili del fuoco. In campo c’è inoltre il nucleo SAF di Milano, il personale specializzato Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco, impegnato nell’esplorazione delle aree più complesse da controllare a terra. Le verifiche vengono condotte anche con l’ausilio dei droni, utili per osservare dall’alto campi, zone verdi e punti difficilmente raggiungibili a piedi.

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🚔 L’appello: chi l’ha vista contatti subito le forze dell’ordine

L’appello per ritrovare Marina è stato rilanciato anche a Corbetta nei giorni scorsi, con la richiesta di segnalare subito eventuali avvistamenti o informazioni utili. Ogni dettaglio può essere importante per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna. Chiunque abbia visto Marina Malara o ritenga di avere elementi utili è invitato a contattare immediatamente il 112 o i carabinieri. In casi come questo anche un’indicazione apparentemente marginale, un passaggio notato lungo una strada o una presenza in un’area verde, può aiutare chi sta coordinando le ricerche. A Corbetta e nei comuni vicini l’attenzione resta alta. Le operazioni proseguono, mentre si attendono notizie.