Locana e Ingria, inaugurazione della Casa dei Sentieri

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Tra Locana e Ingria, sabato 16 maggio, amministratori locali, cittadini e rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali si sono incontrati per una giornata dedicata al futuro del Canavese, tra confronto politico-amministrativo e per i nuovi spazi per il territorio.

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La mattinata si è aperta nella Sala consiliare del Comune di Locana, dove il vicesindaco Mauro Guglielmetti ha organizzato un momento di dialogo con sindaci e amministratori comunali dell’area, alla presenza dell’assessore regionale Enrico Bussalino e dell’onorevole Alessandro Giglio Vigna. Al centro dell’incontro sono finite le esigenze dei piccoli e medi Comuni, le prospettive di sviluppo delle aree montane e il rapporto con gli enti sovracomunali. Nel corso del confronto è stato affrontato anche il tema dell’attuazione dell’Autonomia regionale, indicata dagli intervenuti come uno strumento utile per rafforzare la capacità decisionale degli enti locali e rendere più rapide le risposte ai bisogni dei territori.

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🏛️ Infrastrutture e collegamenti al centro del confronto: i ponti

L’onorevole Alessandro Giglio Vigna ha richiamato l’attenzione anche sulle opere infrastrutturali previste per il Canavese, con particolare riferimento agli interventi sui ponti sui fiumi del bacino del Po. Nel suo intervento ha citato il Ponte dei Preti, il Ponte di Castiglione, il Ponte di Villafranca e il Ponte di Villanova, sottolineando l’importanza di collegamenti moderni e sicuri per sostenere lo sviluppo economico e la competitività dell’area.

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«Il territorio canavesano ha bisogno di infrastrutture moderne ed efficienti», ha dichiarato Giglio Vigna, spiegando di seguire settimanalmente l’avanzamento dell’iter delle opere indicate. Nel pomeriggio la giornata si è spostata a Ingria, dove è stata inaugurata ufficialmente la “Casa dei Sentieri”, nuovo spazio destinato a ospitare progetti sociali rivolti al territorio e alle famiglie. La struttura sarà gestita dall’associazione Mom’s Mamme On Line, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e difficoltà.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini insieme all’assessore regionale Enrico Bussalino, che ha preso parte al taglio del nastro accanto al sindaco di Ingria Igor De Santis. Presenti anche gli assessori Walter Perardi e Federico Bianco Levrin, i consiglieri comunali Andrea Cane e Stefano Venuti e il presidente della Pro loco Luciano Orso Giacone.

La giornata tra Locana e Ingria ha unito il confronto sulle prospettive amministrative del Canavese a un’iniziativa concreta dedicata alla comunità locale. Due momenti diversi, ma legati dallo stesso obiettivo dichiarato dagli organizzatori: rafforzare i servizi, valorizzare le realtà montane e mantenere un collegamento diretto tra i Comuni e le istituzioni regionali e nazionali.