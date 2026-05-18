Abbiategrasso, 2 giovani denunciati per spaccio: sequestrati cocaina e contanti
Ad Abbiategrasso due giovani sono stati denunciati dai carabinieri per reati legati agli stupefacenti durante i controlli straordinari svolti in città nel fine settimana. Si tratta di un 21enne residente nel Piacentino e di un 28enne residente ad Abbiategrasso, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pavia in concorso tra loro.
Nel corso delle perquisizioni, i militari li hanno trovati in possesso di circa 27 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 860 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza. L’attività rientra nell’operazione condotta dai carabinieri della locale compagnia per il controllo del territorio e il contrasto allo spaccio di drogadello scorso fine settimana