Abbiategrasso, sequestrati coltello e manganello nei controlli dei carabinieri

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Ad Abbiategrasso i controlli dei carabinieri nel fine settimana hanno portato al sequestro di un coltello e di un manganello, a una denuncia per immigrazione irregolare e a un arresto su ordinanza del Tribunale di Aosta. Sul fronte della prevenzione dei reati violenti e del porto abusivo di armi, i militari hanno deferito in stato di libertà due persone residenti in città. Un 39enne è stato sorpreso con un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri, mentre un 18enne è stato trovato in possesso di un manganello telescopico lungo 67 centimetri. Entrambi gli oggetti sono stati posti sotto sequestro.

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Nel medesimo contesto operativo, un 37enne domiciliato ad Abbiategrasso è stato denunciato per violazione delle norme in materia di immigrazione: era risultato irregolare sul territorio nazionale. I carabinieri hanno inoltre rintracciato e arrestato un 48enne residente ad Abbiategrasso, dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento era stato emesso il 15 maggio dal Tribunale di Aosta per un furto commesso in quella provincia. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime restrittivo presso la propria abitazione.

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