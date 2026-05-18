Abbiategrasso, controlli dei carabinieri nel weekend: oltre 100 persone identificate

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Ad Abbiategrasso i carabinieri hanno rafforzato i controlli nel fine settimana con un servizio straordinario dedicato alla sicurezza urbana e al contrasto dello spaccio. L’operazione è stata condotta sabato 16 e domenica 17 maggio dai militari della Compagnia di Abbiategrasso, affiancati dal personale delle C.I.O., le Compagnie di Intervento Operativo del 3° Reggimento “Lombardia” e del 4° Battaglione “Veneto”.

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Nel corso dell’attività sono state identificate oltre 100 persone. I controlli hanno riguardato anche 9 esercizi pubblici, nell’ambito di una presenza rafforzata sul territorio finalizzata a monitorare le aree più sensibili e prevenire situazioni di illegalità. Il servizio straordinario rientra nelle attività predisposte dall’Arma per il presidio della città, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza urbana.

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