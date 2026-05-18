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abbiategrasso,arresto,spaccio. Abbiategrasso, tenta la fuga in via Fusè: arrestato 24enne per spaccio - 18/05/2026
AbbiategrassoMilano città metropolitana

Abbiategrasso, tenta la fuga in via Fusè: arrestato 24enne per spaccio

Redazione CNNZ
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Ad Abbiategrasso un 24enne dell’Abbiatense è stato arrestato dai carabinieri per spaccio dopo avere tentato la fuga alla vista di una pattuglia in via Fusè.L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 16 maggio, durante il servizio straordinario di controllo del territorio condotto in città dai militari della Compagnia di Abbiategrasso. Quando ha notato la pattuglia, il giovane ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma è stato raggiunto e bloccato.

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Durante il controllo, i carabinieri gli hanno trovato addosso 12 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 739 euro in contanti. Gli accertamenti sono poi proseguiti nella sua abitazione, dove la perquisizione ha portato al rinvenimento di altre 21 dosi di cocaina, confezionate in 26 involucri, oltre a 2.600 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e a un rilevatore di microspie. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Pavia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

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