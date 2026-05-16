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Abbiategrasso,manganello. Abbiategrasso, il controllo in centro finisce con martello, manganello e passamontagna - 16/05/2026
AbbiategrassoMilano città metropolitana

Abbiategrasso, il controllo in centro finisce con martello, manganello e passamontagna

Redazione CNNZ
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Ad Abbiategrasso, i carabinieri hanno denunciato tre giovani egiziani durante un servizio straordinario di controllo nel centro cittadino, area finita di recente al centro dell’attenzione per ripetuti episodi di tumulti e disordini, anche ncontro i carabinieri stessi. Il controllo si è svolto nella serata di giovedì 14 maggio 2026. I militari hanno fermato i tre cittadini egiziani, due di 21 anni e uno di 23, tutti dimoranti in città. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri li hanno trovati in possesso, in un luogo pubblico, di diversi oggetti ritenuti atti ad offendere.

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🚔 Martello, manganello e spray sequestrati

Secondo quanto comunicato dall’Arma, i tre avevano con sé un martello, un manganello telescopico, una pistola spray al peperoncino, un taglierino e un passamontagna. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. I giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

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🚔 Controlli nel centro cittadino

L’attività rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dai carabinieri ad Abbiategrasso per presidiare il centro cittadino e contrastare fenomeni di violenza e degrado urbano. Il servizio straordinario è stato disposto in un’area recentemente interessata da episodi di disordini.

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