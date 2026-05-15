Mantova, Sabbioneta. Padania-Punjab verso Euro CONIFA 2026: il 23 maggio il Trofeo Città Ideale

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Sabbioneta ospita, il 23 maggio, il 1° Trofeo Città Ideale, con la sfida Padania e Punjab. Inserita nel circuito CONIFA, la partita sarà il primo test ufficiale della rappresentativa padana in vista degli Europei 2026 in programma pochi giorni dopo in Brianza. L’appuntamento è fissato alle 17.30, allo Stadio Comunale di via Santuario, ma il programma inizierà già alle 16 con una conferenza stampa nella Sala Civica e Consiliare di piazza Ducale. Alle 20 è prevista anche la “Risottata dell’amicizia” organizzata con la Pro Loco.

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L’ingresso alla gara sarà libero e l’evento verrà trasmesso in diretta su CONIFA TV e Marga TV. Per gli amanti del calcio e dei valori della sportività questa è un’occasione da non perdere. I biglietti delle partite si possono comprare anche online

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⚽ A Sabbioneta la vetrina prima degli Europei

Padania-Punjab assegnerà il 1° Trofeo Città Ideale e, secondo quanto comunicato dal Comune di Sabbioneta, sarà valida anche per il ranking europeo CONIFA. La cornice scelta è quella della città mantovana patrimonio UNESCO, che lega l’iniziativa sportiva alla promozione del territorio e del centro storico. Il confronto arriva alla vigilia di CONIFA Euro 2026 Insubria, il campionato europeo maschile organizzato dalla Confederation of Independent Football Associations. Il torneo si svolgerà dall’1 al 7 giugno 2026 allo Sportitalia Village, tra Carate Brianza e Verano Brianza, con sei rappresentative iscritte: Padania, Rezia, Groenlandia, Rouet Provence, Canton Ticino e Cipro del Nord.

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Padania è stata inserita nel gruppo A insieme a Rezia e Groenlandia. Il debutto europeo è previsto martedì 2 giugno alle 18.15 contro la Rezia allo stadio di Carate, mentre mercoledì 3 giugno alle 14.30 è in calendario la sfida con la Groenlandia a Verano Brianza. Le finali del torneo sono fissate per il 6 giugno.

🌍 Cos’è la CONIFA e perché il torneo è particolare

La CONIFA è la confederazione calcistica internazionale che riunisce associazioni esterne alla FIFA. Nelle sue competizioni partecipano rappresentative di nazioni, nazioni de facto, regioni, minoranze e territori sportivamente isolati, realtà che non trovano spazio nel calcio delle federazioni riconosciute dal circuito FIFA.

Fondata il 7 giugno 2013, la CONIFA ha organizzato il primo Mondiale nel 2014 a Östersund, in Svezia, e negli anni ha sviluppato anche campionati europei e altri tornei internazionali. L’Euro 2026 in Brianza prosegue quindi un percorso già consolidato nel calcio delle rappresentative non FIFA. La partita di Sabbioneta si inserisce proprio in questo calendario: un incontro di preparazione, ma anche un evento pubblico costruito attorno a sport, identità e comunità. Da una parte la Padania, attesa pochi giorni dopo agli Europei in Insubria; dall’altra il Punjab, ospite di un trofeo che porta il calcio CONIFA nel cuore della Lombardia.