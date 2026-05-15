Milano, Stazione Centrale, la borsa sparisce tra i tavolini: due arresti in stazione

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A Milano, nella Stazione Centrale, la Polizia ferroviaria ha arrestato due giovani dopo il furto di una borsa ai danni di un viaggiatore. L’intervento è avvenuto venerdì 8 maggio 2026 all’interno dello scalo ferroviario, dove gli agenti hanno seguito i movimenti dei due sospettati prima di bloccarli. I due, cittadini algerini di 22 e 25 anni, si aggiravano nella stazione con un atteggiamento che ha attirato l’attenzione degli agenti. I poliziotti hanno quindi deciso di osservarli a distanza.

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👮‍♂️ Il furto seguito dagli agenti della Polfer

Uno dei due è entrato in un esercizio di ristorazione, mentre il complice è rimasto all’esterno, con il compito di controllare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Poco dopo, il giovane entrato nel locale si è impossessato della borsa di un avventore e ha raggiunto l’altro per allontanarsi. Gli agenti della Polizia ferroviaria, che avevano assistito alla scena, sono intervenuti subito e hanno fermato entrambi. Il bagaglio è stato recuperato e restituito alla vittima al momento della presentazione della querela.

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Al termine degli accertamenti, i due giovani, risultati irregolari sul territorio nazionale e già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Dopo gli adempimenti di rito sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza, per entrambi è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Milano e nella provincia.

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