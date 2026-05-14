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incidente,ossona. Incidente a Ossona. un uomo è finito contro un ostacolo sulla Sp34: - 14/05/2026
OssonaMilano città metropolitana

Incidente a Ossona. un uomo è finito contro un ostacolo sulla Sp34:

Ilaria Maria Preti
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Ossona, incidente stradale sulla Sp34 nella mattinata di giovedì 14 maggio. La chiamata al 112 è arrivata alle 9.32 per un’auto finita contro un paletto lungo la provinciale. Ferito un uomo di 78 anni, che era alla guida dell’auto,di cui si sono occupati i soccorsi sanitari. Le immagini scattate sul posto mostrano i mezzi di emergenza fermi lungo la strada e il traffico rallentato in corrispondenza dell’area dell’incidente.

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🚑 Soccorsi inviati sulla Sp34

incidente,ossona. Incidente a Ossona. un uomo è finito contro un ostacolo sulla Sp34: - 14/05/2026

Per assistere il 78enne, la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e un’auto medica. Il 78enne è stato trasportato, dopo essere stato valutato sul posto, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, in codice giallo. Al momento non risultano ulteriori dettagli ufficiali sulla sulla dinamica precisa dell’uscita di strada. ma notando la direzione del muso è faclmenteipotizzabile che l’uomo fosse diretto verso ossona e che, uscendo dalla curva abbiaavuto un malore che lo ha portato ad attraversare la strada e finire nel prato, contro il paletto.

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🚒 Vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Tra gli enti allertati risultano vigili del fuoco e la polizia locale di Ossona e SantoStefano,c he si èoccupata di dirigere il traffico enl momento edi tenere in sicurezza gli oeratori sanitari e I mezzi di emergenzadurante il momento del soccorso. Degli accertamenti si occupa la polizia locale.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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