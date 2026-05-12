Corbetta, il mattino parte male in via Alberto da Giussano: ciclista investito

A Corbetta, in via Alberto da Giussano, un ciclista di 42 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere stato investito: la chiamata al 112 è arrivata alle 7.22. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca di Magenta, insieme a un ‘autoinfermieristica. Dopo la prima valutazione, il 42enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta, dove è arrivato poco dopo le 8. Per gli accertamenti e la ricostruzione dell’investimento sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso

Redazione CNNZ

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