Abbiategrasso, vede i carabinieri e molla il giubbotto: dentro hashish e cocaina

Letture: 2.435

Ad Abbiategrasso i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un 19enne per spaccio dopo un breve inseguimento a piedi in viale Mazzini, nel centro cittadino. Il giovane, fermato nella serata di sabato 9 maggio nei pressi di un locale pubblico, aveva tentato di allontanarsi alla vista dei militari. il 19enne, residente nel Pavese ma domiciliato in città, ha provato a dileguarsi a piedi. I militari lo hanno raggiunto e bloccato dopo una breve resistenza. Durante la fuga, poco prima di essere fermato, il giovane si è disfatto di un giubbotto, lanciandolo all’interno di una proprietà privata. L’indumento è stato recuperato dai carabinieri e controllato.

Inserzioni

🚔 Disordini e tensioni nel quartiere

All’interno del giubbotto sono stati trovati due panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 140 grammi, e 7 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. I carabinieri hanno sequestrato anche un coltellino ritenuto utilizzato per il taglio della sostanza e circa 100 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio. Il 19enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inserzioni

Successivamente è comparso davanti al giudice del Tribunale di Pavia per l’interrogatorio. Al termine dell’udienza, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana in caserma. Purtroppo la storia non èfinita perchè nei giorni seguenti all’operazione e all’arresto i carabinieri hanno dovuto affrontare dei momenti di tensione che di sono verificati nel quartiere in cui è avvenuto lì’arresto.

Inserzioni