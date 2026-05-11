Milano, aggressione in via Gola: un uomo è grave

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A Milano un uomo di 34 anni è stato aggredito e ferito con un’arma bianca in via Gola nei pressi del numero civico 23: 118, polizia e polizia locale sono sul posto. La chiamata al Nue 112 è partita alle 14.46 e segnalava una persona aggredita con un’arma da taglio. Il fatto sarebbe avvenuto all’interno del cortile del condominio. La vittima è stata colpita con un oggetto tagliente al torace, all’addome e a un orecchio. Non è ancora chiaro quanti siano stati i fendenti. Si tratterebbe di un 34enne di origini nordafricane.

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🚑 L’elicottero del 118 è atterrato al Parco Segantini

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Sul posto sono stati inviati l’elisoccorso, l’auto infermieristica, un’ambulanza della Croce Viola di Rozzano, oltre alle forze dell’ordine. L’elicottero del 118 è atterrato al Parco Segantini, il trasferimento fino all’elicottero è statoeffettuato con l’ambulanza, il ferito è stato stabilizzato prima del trasferimento. Una volta caricato il ferito, l’elicottero è partito alla volta del’ospedale di Niguarda, in codice rosso. La dinamica dell’aggressione è a al vaglio deglia genti della polizia. Al momento non sono noti né l’identità dell’assalitore, o degli assalitori, nè l’identità del ferito.

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👮‍♂️ Polizia scientifica nel cortile e zona isolata

La dinamica dell’aggressione è a al vaglio deglia genti della polizia. Al momento non sono noti né l’identità dell’assalitore, o degli assalitori, nè l’identità del ferito. In via Emilio Gola sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato, insieme alla Polizia locale di Milano. La Polizia scientifica sta effettuando i rilievi tecnici nel cortile del condominio e nell’area interessata dall’aggressione. Sul posto è arrivato anche il laboratorio mobile della scientifica. La zona è stata isolata per consentire gli accertamenti. Secondo alcune testimonianze, dopo l’aggressione due persone sarebbero fuggite. Gli agenti avrebero fermato per accertamenti un uomo in via Pichi, ma non è ancora chiaro se possa essere collegato a quanto successo in via Gola. Gli investigatori stanno setacciando la zona e verificando ogni elemento utile per ricostruire i fatti e fermare i responsabili. Via Emilio Gola si trova nell’area dei Navigli, in un contesto urbano complesso, la Movida da una parte e un quariere di con palazzine popolari e tante criticità, tra degrado, criminalità e occupazioni

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