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Bollate. Bollate, 23enne morto travolto da un treno - 11/05/2026
BollateMilano città metropolitana

Bollate, 23enne morto travolto da un treno

Redazione CNNZ
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A Bollate un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno: Polfer, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti sui binari. La chiamata di soccorso al Nue 112 è arrivata alle 16.38 di oggi, lunedì 11 maggio, per un incidente ferroviario.

Inserzioni

Sul posto sono stati inviati l’ambulanza di base della Sos Novate, l’automedica dell’AAT di Milano, la Polizia ferroviaria regionale e i vigili del fuoco del comando di Milano, sede di via Messina. Il medico ha constatato il decesso sul posto. La sua identità non è stata ancora divulgata.

Inserzioni

🚒 Vigili del fuoco e Polfer sulla linea ferroviaria

L’intervento è proseguito lungo la linea ferroviaria per mettere in sicurezza l’area. La dinamica è al vaglio degli enti competenti, che dovranno ricostruire cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’impatto.

Inserzioni

La circolazione ferroviaria ha subito pesanti ripercussioni nell’orario di rientro dei pendolari causando disagi sulle tratte tra Milano e Saronno e sulle linee suburbane interessate dal passaggio dei treni nella zona di Bollate.

🚑 Lunghi accertamenti

Dopo gli accertamenti sanitari e tecnici, si è atteso il via libera dell’autorità competente per la rimozione del corpo e per le operazioni necessarie alla ripresa della circolazione ferroviaria.

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Redazione CNNZ

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