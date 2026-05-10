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carabinieri mantova, foto di repertorio
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Suzzara, furto in un ristorante: rubati 2.500 euro dalla cassa

Redazione CNNZ
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A Suzzara i carabinieri hanno effettuato questa mattina un sopralluogo in un ristorante dopo un furto avvenuto durante la notte. Secondo quanto ricostruito, ignoti sono riusciti a entrare nel locale dopo aver forzato una porta. Una volta all’interno, hanno raggiunto il registratore di cassa e hanno portato via circa 2.500 euro custoditi nell’attività.

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Indagini in corso dopo il colpo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Suzzara, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato gli accertamenti. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni interni al ristorante o su sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

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