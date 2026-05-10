San Giorgio Bigarello, hashish lanciato dallo scooter: denunciati 19enne e 16enne

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A San Giorgio Bigarello i carabinieri hanno fermato uno scooter dopo un tentativo di fuga e hanno recuperato 22 grammi di hashish. Il controllo è avvenuto durante un servizio perlustrativo della Stazione di San Giorgio Bigarello, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Mantova Roberto Bolognesi. I militari hanno intimato l’alt a un ciclomotore condotto da un 19enne del posto, con a bordo anche un 16enne di Roncoferraro. Il conducente, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia cercando di allontanarsi.

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Il lancio dell’involucro di hashish dallo scooter durante la fuga

Durante la fuga, i carabinieri hanno notato il passeggero lanciare un involucro a bordo strada. Il pacchetto è stato poi recuperato dai militari ed è risultato contenere 22 grammi di hashish. La pattuglia ha seguito lo scooter ed è riuscita a fermarlo poco dopo. I due ragazzi sono stati identificati: alla guida c’era un 19enne di San Giorgio Bigarello, mentre il passeggero era un 16enne residente a Roncoferraro.

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Entrambi sono stati deferiti alle autorità giudiziarie competenti, ordinaria e minorile, perché ritenuti responsabili, in concorso e in ipotesi accusatoria, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale responsabilità, in via definitiva, dei due dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.

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