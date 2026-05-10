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Questura di Milano, foto di repertorio
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Milano, divise alla Triennale: la Questura precisa sull’evento Confagricoltura

Redazione CNNZ
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A Milano la Questura è intervenuta sulle polemiche nate dopo l’evento di Confagricoltura alla Triennale, precisando che Palazzo Chigi non ha dato indicazioni sulle divise. Il chiarimento riguarda l’iniziativa “L’Agricoltura, il Futuro”, che si è tenuta venerdì 8 maggio alla Triennale di Milano, con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nelle ore successive è circolata online una ricostruzione secondo cui alcuni carabinieri sarebbero stati fatti arretrare prima dell’arrivo della premier, con riferimento alla presenza di personale delle forze dell’ordine in divisa nelle inquadrature. La Questura di Milano, in una nota inviata alla stampa, ha precisato che “nessuna indicazione è pervenuta in merito da parte di Palazzo Chigi”.

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‍♂️ La decisione sul dispositivo di sicurezza

Secondo quanto comunicato dalla Questura, il posizionamento degli operatori impegnati nel servizio è stato deciso nell’ambito del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica. La scelta, viene spiegato, è stata determinata dal dirigente del servizio in stretto raccordo con la Questura. La valutazione ha tenuto conto delle esigenze organizzative legate alla tipologia dell’evento, dei rischi connessi e di eventuali contro-iniziative concomitanti.

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La nota non entra nel dettaglio delle singole decisioni operative assunte sul posto, ma esclude che il posizionamento del personale in divisa sia derivato da indicazioni arrivate dalla Presidenza del Consiglio. Il punto centrale del comunicato è proprio questo: la gestione degli operatori delle forze dell’ordine, all’interno dell’evento alla Triennale, viene ricondotta alla catena ordinaria del servizio di ordine pubblico, non a una richiesta di Palazzo Chigi.

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