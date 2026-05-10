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madonna di pompei,cuggiono. Cuggiono, abbattuta nella notte la cappella della madonna di Pompei - 10/05/2026
CuggionoMilano città metropolitana

Cuggiono, abbattuta nella notte la cappella della madonna di Pompei

Ilaria Maria Preti
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A Cuggiono, i vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per un’auto uscita di strada e finita contro la cappella della Madonna di Pompei. La chiamata è arrivata intorno alle 3.30 in via San Rocco 114. L’auto, per cause ancora da accertare, è uscita improvvisamente dalla carreggiata e ha terminato la corsa contro la cappella. Alla guida c’era un giovane milanese di 22 anni, rimasto illeso nonostante l’impatto.

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🚒 Il quadro storico recuperato dopo lo schianto

All’interno della cappella era custodito il quadro storico del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei, cui i cuggionesi sono molto affezionati. I vigili del fuoco di Inveruno e della sede centrale di via Messina sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e recuperare il dipinto, evitando ulteriori danni dopo lo schianto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. A loro spetta ora ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire che cosa abbia portato l’auto a uscire dalla carreggiata lungo la provinciale.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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