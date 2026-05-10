Cuggiono, abbattuta nella notte la cappella della madonna di Pompei

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A Cuggiono, i vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per un’auto uscita di strada e finita contro la cappella della Madonna di Pompei. La chiamata è arrivata intorno alle 3.30 in via San Rocco 114. L’auto, per cause ancora da accertare, è uscita improvvisamente dalla carreggiata e ha terminato la corsa contro la cappella. Alla guida c’era un giovane milanese di 22 anni, rimasto illeso nonostante l’impatto.

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🚒 Il quadro storico recuperato dopo lo schianto

All’interno della cappella era custodito il quadro storico del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei, cui i cuggionesi sono molto affezionati. I vigili del fuoco di Inveruno e della sede centrale di via Messina sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e recuperare il dipinto, evitando ulteriori danni dopo lo schianto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. A loro spetta ora ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire che cosa abbia portato l’auto a uscire dalla carreggiata lungo la provinciale.

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