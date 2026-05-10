Castiglione delle Stiviere, incendio in casa: 12enne in ospedale

A Castiglione delle Stiviere una 12enne è stata portata in ospedale dopo un incendio in un’abitazione dove si trovavano anche alcuni animali. L’incendio si è verificato nella tarda serata di venerdì 8 maggio. La richiesta di aiuto è partita dalla ragazza, che ha dato l’allarme dopo essersi accorta di quanto stava accadendo all’interno della casa. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dalla probabile accensione di una candela. La 12enne è stata poi trasportata in codice verde all’ospedale di Castiglione delle Stiviere per l’inalazione dei fumi.

Redazione CNNZ

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