Milano, il B&B aveva un menù poco turistico: la Polizia trova la droga del chemsex

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A Milano la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini romeni, una donna di 34 anni e un uomo di 38, per detenzione ai fini di spaccio. Il controllo è avvenuto giovedì 7 maggio in zona Mac Mahon, dopo un’attività della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria su un appartamento usato come B&B e ritenuto un possibile punto di spaccio. Gli agenti si sono appostati nei pressi dello stabile di via Privata dei Frassini e, intorno alle 14.30, hanno fermato i due mentre uscivano dall’edificio.

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👮‍♂️ Le chiavi, il B&B e la droga nascosta

Durante il controllo, l’uomo aveva con sé un mazzo di chiavi che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, permetteva l’accesso dal retro dello stabile. Gli accertamenti sono poi proseguiti all’interno dell’appartamento. Nel B&B gli agenti hanno trovato e sequestrato 290 grammi di MDPHP, sostanza indicata come droga legata anche al chemsex. La droga era nascosta in un contenitore per alimenti e in un tubo di patatine. Nell’appartamento sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.800 euro in contanti.

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Il giorno successivo, venerdì 8 maggio, i poliziotti di via Poma hanno effettuato ulteriori accertamenti nell’appartamento. Durante il controllo hanno trovato altri 150 grammi di MDPHP, nascosti nel forno tra la teglia e il grill. Anche questa sostanza è stata sequestrata. Per i due arrestati l’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

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