Ossona, scoppio di telefonate truffa

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A Ossona diversi cittadini hanno segnalato telefonate di truffatori, arrivate lunedì pomeriggio, con la richiesta di consegnare oro e gioielli per una falsa emergenza sanitaria. Il copione, secondo quanto riferito da chi ha ricevuto le chiamate, era sempre simile. Una voce con accento straniero parlava di un figlio malato di tumore e chiedeva di mettere insieme oro, gioielli o altri oggetti di valore per affrontare una presunta cura urgente. La pressione psicologica era tutta costruita sull’urgenza: poco tempo per pensare, una malattia grave evocata al telefono e la richiesta immediata di beni preziosi.

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In diversi casi, però, il tentativo non ha funzionato. Alcune persone hanno riconosciuto il meccanismo della truffa, anche perché conoscevano il funzionamento del sistema sanitario nazionale e hanno capito che quella richiesta non aveva alcun fondamento. A quel punto, secondo le segnalazioni, dall’altra parte della linea sono arrivati insulti e parolacce.

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☎️ Telefonate ravvicinate e stesso copione

Le chiamate sono state numerose e concentrate in poco tempo, sempre sul territorio di Ossona. Quasi tutte, secondo quanto riferito dai cittadini, sarebbero arrivate da un numero con prefisso estero dela Romania. Questo non consente di stabilire esattamente dove si trovasse davvero il telefonista, perché i numeri possono essere schermati, deviati o usati con sistemi online.

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Resta però un elemento concreto: il bersaglio era locale. Le telefonate sono arrivate a più cittadini dello stesso paese e con una modalità molto simile. Quando una truffa telefonica prevede la consegna fisica di oro o gioielli, è possibile che il telefonista cerchi di tenere la vittima al telefono fino all’arrivo di qualcuno incaricato del ritiro. Quindi il complice che si occupa del ritiro si trova già nei pressi delle abitazioni contattate. In questo caso, però, non ci sono elementi ufficiali per dire che una persona fosse effettivamente già presente a Ossona, anche se è altamente probabile.

🚔 La segnalazione serve subito

Al momento in cui si riceve una telefonata di questo tipo, non si deve consegnare denaro, oro o gioielli a nessuno. La cosa più utile è interrompere la chiamata, non fornire indirizzi o informazioni personali e avvisare immediatamente il NUE 112, soprattutto se il truffatore insiste o annuncia l’arrivo di una persona a casa. Le truffe costruite su malattie, incidenti o emergenze familiari puntano a impedire alla vittima di ragionare. Per questo è importante parlarne anche con anziani, vicini e familiari fragili. La rapidità delle segnalazioni può aiutare a ricostruire i numeri usati, gli orari delle chiamate e soprattutto ad individuare l’eventuale presenza di persone sospette in zona.