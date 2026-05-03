Milano, Lambrate: si apre la porta e spunta la droga

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A Milano, in via Emilio Cecchi, la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne durante un controllo antidroga partito da un appostamento in uno stabile. L’intervento è avvenuto giovedì 30 aprile, intorno alle 14, dopo che gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Lambrate avevano individuato un’abitazione come possibile luogo di spaccio. I poliziotti hanno visto entrare un uomo nel palazzo e hanno atteso. Dopo circa venti minuti, quando l’inquilino ha aperto la porta dell’appartamento per uscire, è scattato il controllo.

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👮‍♂️ Il controllo dopo l’ingresso del collega

Nell’alloggio gli agenti di via Maniago hanno identificato il visitatore: un cittadino italiano di 26 anni, che ha dichiarato di essere un collega di lavoro del proprietario di casa. Durante il controllo ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un involucro con mezzo grammo di cocaina. Da quel momento l’attività si è spostata sull’appartamento del 53enne.

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👮‍♂️ Cocaina, hashish e contanti nell’abitazione

La perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di tre buste contenenti cocaina, per un peso complessivo di 89 grammi. I poliziotti hanno trovato anche 3,10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 320 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita. Al termine degli accertamenti, il 53enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

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