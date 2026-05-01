Villa Cortese, parco del Roccolo. Trasformare un bosco in orto costa 28mila euro

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A Villa Cortese e nel PLIS del Roccolo i Carabinieri Forestali hanno accertato violazioni nei boschi durante una serie di controlli ambientali nel Milanese. L’attività è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Garbagnate Milanese, che nei primi mesi dell’anno ha intensificato le verifiche su tagli boschivi, opere edilizie e rispetto dei vincoli paesaggistici. In tutto sono stati eseguiti 25 controlli mirati, partiti sia da segnalazioni sia da iniziative dirette dei militari.

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Il primo caso riguarda Villa Cortese. Secondo quanto accertato dai Carabinieri Forestali, M.S. avrebbe eliminato tramite estirpo circa 2.000 metri quadrati di superficie boscata, trasformando l’area in un terreno in parte utilizzato come orto. Il bosco, però, è un bene paesaggistico tutelato e ogni intervento che ne modifica l’aspetto richiede autorizzazioni specifiche.

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🚔 Il bosco sparito e la recinzione abusiva

Durante il controllo, i militari hanno rilevato anche la presenza di una recinzione metallica sostenuta da pali in metallo, in parte cementati. L’opera, secondo quanto emerso, era priva del permesso di costruire previsto dal Testo Unico dell’Edilizia. Per la trasformazione dell’area classificata come bosco e per le opere edilizie abusive, il soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria per le violazioni paesaggistiche ed edilizie accertate.

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Il Nucleo Carabinieri Forestale ha inoltre contestato una sanzione amministrativa da 28mila euro per l’eliminazione della superficie boscata senza la prescritta autorizzazione forestale. Un secondo intervento ha riguardato il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo, area di valore paesaggistico e naturalistico tra Parabiago e Busto Garolfo. Qui i Carabinieri Forestali hanno controllato una nota impresa boschiva impegnata in interventi selvicolturali.

🚔 Nel Roccolo tagli senza progetto

Secondo gli accertamenti, l’azienda stava lavorando su una superficie di 90.740 metri quadrati disponendo soltanto di semplici istanze di taglio. Mancava invece il progetto previsto dalla normativa regionale lombarda, che deve essere redatto da un professionista abilitato. Per questa violazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 10.950 euro. Regione Lombardia ha disposto anche la sospensione immediata dei lavori, chiedendo alla ditta di presentare la documentazione mancante prima di proseguire. Il Nucleo Carabinieri Forestale di Garbagnate Milanese proseguirà nei prossimi mesi le attività di controllo. L’obiettivo è contrastare gli interventi non autorizzati che possono compromettere boschi, ecosistemi, paesaggi tutelati e aree di pregio naturalistico