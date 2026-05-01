Sermide Felonica, auto in riparazione distrutta da un incendio

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A Sermide Felonica, nel Mantovano, un’Audi A4 Avant è stata distrutta da un incendio mentre si trovava nel giardino di un’abitazione. Il rogo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 30 aprile, e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Sermide Felonica. Secondo quanto ricostruito, l’auto era di proprietà di un residente di 32 anni ed era parcheggiata in attesa di riparazione. Quando i militari sono arrivati sul posto, il veicolo era già stato coinvolto dalle fiamme.

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Le fiamme spente prima che il rogo si allargasse

Determinante è stato l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Castelmassa, in provincia di Rovigo, e da Suzzara. I pompieri sono riusciti a domare e circoscrivere l’incendio, evitando conseguenze più gravi. L’auto, però, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Secondo i primi accertamenti, l’incendio potrebbe avere origine dolosa, anche se nelle vicinanze del veicolo non sono stati trovati elementi innescanti.

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Gli accertamenti dei carabinieri

I Carabinieri hanno raccolto sul posto gli elementi utili per l’avvio delle indagini. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause del rogo e a verificare se l’ipotesi dolosa possa trovare conferme.

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