News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

San Giacomo delle Segnate,incidente. San Giacomo delle Segnate, incidente: 18enne in moto finisce in un fossato - 01/05/2026
MantovaQuistelloSan Giacomo delle Segnate

San Giacomo delle Segnate, incidente: 18enne in moto finisce in un fossato

Redazione CNNZ
Letture: 2.360

A San Giacomo delle Segnate, nel Mantovano, un motociclista di 18 anni è finito in un canale pieno d’acqua dopo un incidente in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 30 aprile, in via Marconi. Secondo le prime informazioni, il giovane, residente a Quistello, era alla guida della moto quando ha perso il controllo del mezzo. La moto è uscita dalla carreggiata ed è finita nel canale. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato con l’eliambulanza all’Ospedale Civile di Mantova, in codice giallo.

Inserzioni

I rilievi dei carabinieri

Il 18enne non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Quistello, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

Inserzioni
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire