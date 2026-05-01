San Giacomo delle Segnate, incidente: 18enne in moto finisce in un fossato

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A San Giacomo delle Segnate, nel Mantovano, un motociclista di 18 anni è finito in un canale pieno d’acqua dopo un incidente in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 30 aprile, in via Marconi. Secondo le prime informazioni, il giovane, residente a Quistello, era alla guida della moto quando ha perso il controllo del mezzo. La moto è uscita dalla carreggiata ed è finita nel canale. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato con l’eliambulanza all’Ospedale Civile di Mantova, in codice giallo.

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I rilievi dei carabinieri

Il 18enne non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Quistello, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

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