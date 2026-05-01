Primo Maggio, Luciana Ciceri e le PMI del sud ovest Milano tra costi e sicurezza

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Nel sud ovest Milano il Primo Maggio riporta al centro le difficoltà delle PMI tra costi, competenze e sicurezza sul lavoro, secondo A.P.I. L’intervento di Luciana Ciceri, presidente dell’Associazione Piccole e Medie Industrie, lega la Festa dei Lavoratori a un tema molto concreto per il territorio: il lavoro resta valore solo se le imprese riescono a reggere costi, instabilità dei mercati e necessità di personale qualificato.

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Il quadro descritto dall’associazione resta complesso. Le piccole e medie imprese manifatturiere fanno i conti con tensioni geopolitiche, conflitti ancora aperti, mercati instabili e costi in crescita. A.P.I., che quest’anno celebra 80 anni di attività accanto alla piccola industria, registra tra gli imprenditori associati una preoccupazione che non riguarda solo i bilanci aziendali, ma anche lavoratori e famiglie.

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Le PMI cercano fornitori più vicini

Nel territorio del sud ovest Milano, diverse imprese associate stanno rivedendo le strategie legate alla supply chain. L’obiettivo è ridurre il rischio di interruzioni, ritardi nelle consegne e dipendenze troppo esposte ai mercati più instabili. Secondo quanto indicato da A.P.I., cresce il numero delle aziende che guarda all’Unione Europea non solo come mercato di sbocco, ma anche come bacino di fornitori ritenuti più affidabili. Oltre il 18% delle imprese associate sta aprendo o valutando nuovi mercati, soprattutto all’interno dell’area europea.

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Il tema, però, non si esaurisce con le scelte dei singoli imprenditori. Per l’associazione resta centrale una politica industriale di medio-lungo periodo. Oggi, secondo i dati richiamati da Ciceri, solo il 12% delle imprese associate riesce a programmare nuovi investimenti strutturali. Servono norme certe e condizioni che permettano alle aziende di crescere.

Competenze e sicurezza, il nodo del lavoro

Accanto ai costi e all’instabilità dei mercati c’è il problema delle competenze. Le PMI faticano a inserire persone da valorizzare in percorsi professionali qualificati. È un ostacolo che pesa anche sulla propensione a investire, perché innovazione e sviluppo restano più difficili quando le imprese non riescono ad attrarre profili adeguati. Nel messaggio per il Primo Maggio, A.P.I. lega questo tema alla sicurezza sul lavoro. La prevenzione non viene indicata solo come obbligo, ma come investimento sulla continuità dell’impresa, sulla reputazione e sulla capacità di essere attrattivi per le nuove generazioni.

Ciceri ha richiamato anche i dati nazionali degli infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL nel 2025: le denunce complessive relative ai soli lavoratori sono salite a 516.839, con un aumento dell’1% rispetto all’anno precedente. Per A.P.I. l’obiettivo deve tendere a zero, con un confronto concreto tra tutti gli attori coinvolti e una cultura della prevenzione sempre più presente nelle scelte organizzative delle aziende.