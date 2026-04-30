A Turbigo scende dall’auto e consegna tutto: droga, contanti e pure il bastone con catena

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A Turbigo, in località Tre Salti, i carabinieri hanno arrestato un 27enne trovato con cocaina, denaro contante e un bastone con catena. Il controllo è avvenuto venerdì 24 aprile 2026, intorno alle 16, quando i militari hanno identificato l’uomo mentre si trovava fermo a bordo di un’auto. Il 27enne, marocchino, senza fissa dimora e irregolare, è stato invitato a scendere dal veicolo. A quel punto ha consegnato ai carabinieri 35 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 20 grammi, e 940 euro in contanti.

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🚔 Il bastone con la catena e gli accertamenti sull’auto

Durante il controllo l’uomo ha consegnato anche un bastone con una catena fissata all’estremità. Ai militari avrebbe riferito di usarlo per difendersi. L’auto su cui si trovava non risultava di sua proprietà e sul veicolo sono in corso ulteriori accertamenti. Il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nelle province di Milano e Varese. L’uomo è stato anche denunciato per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

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