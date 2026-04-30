Ossona. Rubano un’Alfa Romeo in via Marcora

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Brutta sorpresa questa mattina a Ossona, quando il proprietario di una Giulietta Alfa Romeo, uscendo da un’abitazione, si è accorto che la sua auto non c’era più. Via Marcora è una strada chiusa che si trova di fronte all’ingresso del cimitero di Ossona.

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Vi abitano poche famiglie, e nessuno ha visto nulla. I ladri sono stati davvero veloci. L’auto è vecchia e ha il motore che non rende più, ma probabilmente ha fatto gola ai ladri perchè è un tipo di macchina potente che può fuggire velocemente negli inseguimenti delle forze dell’ordine. Non è raro che auto simili siano usate per dei furti o delle rapine eseguite poco dopo il furto, prima che sia denunciato e che la targa dell’auto sia entrata nel circuito delle segnalazioni delle auto rubate, rilevate dai varchi comunali.

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Purtroppo la zona di via Marcora, andando verso Magenta, è fuori dal raggio d’azione della telecamera del varco comunale di Viale Europa a Ossona, ma in ogni caso se il passaggio dell’Alfa Romeo non è stato registrato all’incrocio di viale Europa, si può legittimamente supporre che il ladro si sia diretto verso Magenta, Marcallo o Santo Stefano Ticino. Si attendono eventuali aggiornamenti, per un ritrovamento dell’auto ( che magari si è fermata), o per dei furti compiuti in altri paesi.

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