News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

Alfa Romeo,rubata,Ossona. Ossona. Rubano un'Alfa Romeo in via Marcora - 30/04/2026
OssonaMilano città metropolitana

Ossona. Rubano un’Alfa Romeo in via Marcora

Ilaria Maria Preti
Letture: 4.334

Brutta sorpresa questa mattina a Ossona, quando il proprietario di una Giulietta Alfa Romeo, uscendo da un’abitazione, si è accorto che la sua auto non c’era più. Via Marcora è una strada chiusa che si trova di fronte all’ingresso del cimitero di Ossona.

Inserzioni

Vi abitano poche famiglie, e nessuno ha visto nulla. I ladri sono stati davvero veloci. L’auto è vecchia e ha il motore che non rende più, ma probabilmente ha fatto gola ai ladri perchè è un tipo di macchina potente che può fuggire velocemente negli inseguimenti delle forze dell’ordine. Non è raro che auto simili siano usate per dei furti o delle rapine eseguite poco dopo il furto, prima che sia denunciato e che la targa dell’auto sia entrata nel circuito delle segnalazioni delle auto rubate, rilevate dai varchi comunali.

Inserzioni

Purtroppo la zona di via Marcora, andando verso Magenta, è fuori dal raggio d’azione della telecamera del varco comunale di Viale Europa a Ossona, ma in ogni caso se il passaggio dell’Alfa Romeo non è stato registrato all’incrocio di viale Europa, si può legittimamente supporre che il ladro si sia diretto verso Magenta, Marcallo o Santo Stefano Ticino. Si attendono eventuali aggiornamenti, per un ritrovamento dell’auto ( che magari si è fermata), o per dei furti compiuti in altri paesi.

Inserzioni
Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire