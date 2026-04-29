Ossona, il buongiorno con i vetri in frantumi in via Pertini. Un’altra volta i vandali

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La scorsa notte, a Ossona, in via Pertini, almeno due auto sono state danneggiate. Le prime immagini del raid di questa notte mostrano vetri in frantumi lasciati sull’asfalto e finestrini sfondati. Al momento non risulta confermato se i proprietari abbiano già presentato denuncia. Non è ancora ufficialmente stato comunicato se si è trattato di vandalismo o del solito eroinomane in astinenza che ha rotto i vetri delle auto per cercare delle monetine e raggiungere 5 euro per comprare mezza dose.

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Non è la prima volta che accade: ci sono stati diversi raid negli ultimi mesi. Settimana scorsa è toccato alle automobili parcheggiate fra via Monte Gallio e via Boccaccio. E la volta prima c’era stata una vera e prorpio “strage” con più di 30 auto danneggiate.

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🚔 Auto danneggiate durante la notte

Le fotografie scattate questa mattina mostrano almeno due vetture con i finestrini laterali infranti. In un caso risultano rotti sia il vetro anteriore sia quello posteriore sul lato della carreggiata. In un altro caso il finestrino risulta sfondato e i frammenti sono visibili anche a terra, vicino all’auto parcheggiata. Secondo le prime informazioni raccolte, le auto danneggiate sarebbero tre.

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🚔 Poche luci e niente telecamere

A complicare la ricostruzione dei fatti c’è anche il contesto della zona. Secondo quanto riferito dai residenti, nell’area non ci sono telecamere utili e i lampioni stradali sono spenti. Anche un eventuale testimone, quindi, avrebbe avuto difficoltà a vedere quanto succedeva o a riconoscere il vandalo. Resta da capire se i proprietari presenteranno denuncia e se emergeranno altri episodi simili nelle vie vicine.

La mancanza della prevenzione

E’ un argomento che si ripete all’infinito. Non ci si può affidare solo ai carabinieri che hanno per compito istituzionale quello delle indagini, della cattura dei colpevoli e quello della repressione a reato avvennuto. Non si può pretendere che siano sempre sul posto quando, nelle notte, a un tossico viene la voglia di andare a distruggere le auto. Però si può fare molto in tema di prevenzione. Potendo contare sulle proprie forze sarebbe bene che i cittadini di oossona inseriscano nelle polizze assicurative il vandalismo e i cristalli. Di sicuro a Ossona non saranno soldi sprecati.