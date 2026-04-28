Boffalora sopra Ticino, raid sulle grondaie in rame

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A Boffalora sopra Ticino dei ladri rimasti ignoti hanno preso di mira alcune abitazioni di via Donizetti, per rubare delle grondaie in rame, nella zona residenziale vicino all’ufficio postale. L’episodio è avvenuto di notte. Secondo quanto ricostruito, i responsabili non sono entrati nelle villette, ma hanno puntato direttamente agli elementi esterni delle abitazioni, causando danni alle strutture.

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🚓 Grondaie in rame strappate e danneggiate

Il primo tentativo ha riguardato una villetta, dove i ladri hanno cercato di sradicare una delle grondaie. Poi si sono spostati verso un’abitazione vicina, dalla quale ne hano asportate altre. Altri elementi sono stati danneggiati durante l’azione. Il furto ha riguardato materiale in rame, un metallo che resta un obiettivo frequente nei furti ai danni di edifici privati e pubblici. In questo caso il danno è ricaduto direttamente sui proprietari delle abitazioni coinvolte.

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🚓 Denuncia alla Polizia Locale

Alle persone danneggiate non è rimasto altro che presentare denuncia alla Polizia Locale. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili. Al momento non risultano indicazioni su eventuali intrusioni all’interno delle case. La ricostruzione resta limitata al furto e al danneggiamento dei pluviali esterni.

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