Cassinetta di Lugagnano, incidente in via delle Due Porte: 57enne al Niguarda in fin di vita

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A Cassinetta di Lugagnano un motociclista di 57 anni di Zibido San Giacomo è stato portato in codice rosso al Niguarda dopo uno scontro con una Jeep avvenuto questa mattina in via delle Due Porte, lungo la strada provinciale 197. La chiamata al 112 è arrivata alle 8.59 . Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Era stato sbalzato a 8 metri di distanza dal punto dell’impatto e aveva un trauma craino e uno toracico. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso da Milano. Illeso il conducente della Jeep.

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🚑 La chiamata al 112 e il trasporto al Niguarda

I soccorsi sono arrivati poco dopo la richiesta di intervento. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Padana Emergenza Milano, un’autoinfermieristica e, poco dopo è arricato anche l’elisoccorso, con un elicottero da Milano Bresso. I soccorritori si sono occupati immediatamente del motociclista che èstato oi caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato alle 10.04. Lì opera un team grandi traumi, in grado di fare un miracolo, ovunque sia possibile farne uno.

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🚒 Vigili del fuoco e carabinieri sulla provinciale

In via delle Due Porte sono arrivati anche due mezzi dei vigili del fuoco, dai distaccamenti di Magenta e di Inveruno. Dopo i primi soccorsi prestati insieme al personale sanitario, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. A loro spetta la ricostruzione della dinamica dello scontro e degli eventuali elementi utili a chiarire le cause dell’incidente.

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